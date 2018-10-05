Боевики обстреляли освобожденный хутор, один боец получил ранения - сводка ООС

В пятницу, 5 октября, боевики российско-оккупационного войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Вильный, из стрелкового оружия - по позициям у Марьинки, из станковых гранатометов - по защитникам Гнутово.

Оккупанты один раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, - опорные пункты в районе Павлополя были обстреляны из минометов 82-го калибра. На этом направлении враг также применил вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, что украинские военные освободили хутор Вильный в Луганской области 21 сентября.