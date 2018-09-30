Боевики обстреляли Майорск: местная жительница получила огнестрельное ранение

На Донбассе во время обстрелов боевиками Майорска была ранена местная жительница: пострадавшая находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в воскресенье, 29 сентября.

"28 сентября 2018 года около 18:15 боевики вооруженных формирований РФ осуществили обстрел Майорска с применением стрелкового оружия. В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы местная жительница. Потерпевшая находится в Бахмутский центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Также боевики открывали огонь по Новолуганском из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Украинская сторона СЦКК зафиксировала факты попаданий боеприпасов в технические сооружения. Вследствие обстрелов была повреждена крыша одного из помещений для содержания животных. На месте обстрелов было обнаружено один снаряд калибра 122 мм, который не разорвался, а также фрагменты мин калибра 120 мм.

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