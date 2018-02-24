Боевики обстреляли Луганское: фото и видео последствий

В результате обстрела боевиков в пятницу, 23 февраля, часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Снаряды вражеской артиллерии калибра 122 мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.
Осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. Никто не пострадал.
На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.
Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.
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