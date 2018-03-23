Боевики обстреляли из 120-мм минометов Авдеевку, есть разрушения

В пятницу, 23 марта, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики выпустили шесть минометных выстрелов из 120-мм минометов по населенному пункту Авдеевка. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, что 22 марта в зоне АТО режим полного прекращения огня придерживался в полной мере.