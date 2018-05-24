Боевики обстреляли две больницы в Торецке Донецкой области

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Пациентов больницы эвакуировали

Пациентов больницы эвакуировали

В ночь на 24 мая боевики обстреляли Торецк Донецкой области.

Как рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, под обстрел попали два медицинских учреждения.

Несколько мин разорвались во дворе психиатрического диспансера, в здании повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще несколько снарядов "прилетели" в тубдиспансер, повреждены десятки окон.

В здании психиатрического диспансера во время обстрела находился только сторож, он не пострадал.

В туберкулезном диспансере находились врачи и пациенты, обстрел они переждали в подвале, пострадавших среди них также нет.

Людей из двух больниц будут эвакуировать в медучреждения Славянска и Краматорска.

Полиция квалифицировала инцидент по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

Напомним, около двух часов ночи 18 мая гибридные войска РФ открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое Попаснянского района. Всего было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

Сообщалось, что в результате обстрела погиб мужчина и его 13-летний сын. Мать и старший ребенок выжили, их доставили в больницу. Парень получил ранение в ногу.

Обстрел расследуют как теракт.

 

 

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