Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганском направлении Сегодня, 16:36 15 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 декабря.

"Управляя полетом мини-БПЛА в районе западнее Хрустального, наблюдатели слышали ориентировочно 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 1 км северо-западнее. По их оценке, стреляли по мини-БПЛА", - говорится в сообщении СММ.

Наблюдателям удалось приземлить мини-БПЛА невредимым.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня связала провокацию оккупантов с намерениями скрыть обстрелы по позициям подразделений Объединенных сил.

"Такими агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - заявили в СЦКК.