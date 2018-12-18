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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганском направлении

Сегодня, 16:36
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Иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 декабря.

"Управляя полетом мини-БПЛА в районе западнее Хрустального, наблюдатели слышали ориентировочно 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 1 км северо-западнее. По их оценке, стреляли по мини-БПЛА", - говорится в сообщении СММ.

Наблюдателям удалось приземлить мини-БПЛА невредимым.

На Донбассе беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 100 единиц тяжелой техники оккупантов

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня связала провокацию оккупантов с намерениями скрыть обстрелы по позициям подразделений Объединенных сил.

"Такими агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - заявили в СЦКК.

Теги:   СММ ОБСЕ Беспилотник Луганская область ОБСЕ

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