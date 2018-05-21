Боевики обстреливают Марьинку: один гражданский погиб

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Иллюстративное фото
Фото: Операция объединенных сил/Joint forces operation

Иллюстративное фото

В понедельник, 21 мая, в результате обстрела со стороны боевиков города Марьинка Донецкой области погиб 36-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский со ссылкой на заявление главы Марьинской райгосадминистрации.

По его словам, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в своем дворе. Гражданский умер до приезда скорой.

"Забрать мужчину не успели - боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние", - добавил Жебривский.

По сообщению местных властей, боевики продолжают обстреливать Марьинку из стрелкового оружия.

Напомним, что 21 мая в Торецке Донецкой области под обстрел боевиков попал Центр социально-психологической реабилитации, где было 28 детей.

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