Боевики обстреливают Марьинку: один гражданский погиб

В понедельник, 21 мая, в результате обстрела со стороны боевиков города Марьинка Донецкой области погиб 36-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский со ссылкой на заявление главы Марьинской райгосадминистрации.

По его словам, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в своем дворе. Гражданский умер до приезда скорой.

"Забрать мужчину не успели - боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние", - добавил Жебривский.

По сообщению местных властей, боевики продолжают обстреливать Марьинку из стрелкового оружия.

Напомним, что 21 мая в Торецке Донецкой области под обстрел боевиков попал Центр социально-психологической реабилитации, где было 28 детей.