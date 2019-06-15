Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня Вчера, 19:58 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

С начала суток 15 июня враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.

В пресс-службе добавили, что в пятницу, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.