Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня
С начала суток 15 июня враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.
В пресс-службе добавили, что в пятницу, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.