Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Наталья Кадя
Как оздоровить память летом
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 19:58
Цей матеріал також доступний українською
Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня - фото

НВ

С начала суток 15 июня враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.

В пресс-службе добавили, что в пятницу, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Теги:   ООС Война на Донбассе

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 09:52

img
В результате ДТП в Винницкой области погибли четыре человека, еще четверо пострадали
Политика

Вчера, 17:53

img
Бывший глава АП Райнин имел до 5 млн ежемесячно: экс-нардеп Крючков рассказал о масштабной коррупционной схеме — Цензор. НЕТ
Политика

Сегодня, 09:22

img
Филарет начал рассылать приглашения на собор УПЦ КП — документ

ТОП 3

События

Сегодня, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
14460
События

Вчера, 11:23

img
ДТП возле автовокзала в Киеве: погибли четыре человека
10714
Компании/Рынки

14 июня, 18:06

img
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука
4456

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной