Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины — штаб ООС
В субботу, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Один раз за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.