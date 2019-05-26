Боевики на Донбассе обстреляли Гнутово и Красногоровку — штаб
Сегодня, 18:32
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С начала суток, 26 мая, оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гнутово и Красногоровка.
Потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.