«Нам угрожают»: боевики «ЛНР» взбунтовались против приказа воевать за «ДНР» — видео
Боевики заявили, что их обманывают и шантажируют (Фото:Shtirlitz53/Twitter)
На фоне огромных потерь российских захватчиков в войне с Украиной подконтрольные Кремлю боевики террористической организации «ЛНР» устроили бунт.
Соответствующее видео с их обращением к своим главарям было обнародовано в соцсетях.
Поводом для недовольства оккупантов стало то, что российское руководство решило отправить их для усиления террористов «ДНР».
«Отказываемся идти воевать на территорию «ДНР». Свой долг мы выполнили… Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию «ДНР», — возмутился один из организаторов бунта.
По его словам, главарь «ЛНР» Леонид Пасечинк еще в начале июля заявил о якобы захвате всей Луганской области, в связи с чем подконтрольные ему боевики и потребовали вернуть их домой.
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