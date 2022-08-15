«Нам угрожают»: боевики «ЛНР» взбунтовались против приказа воевать за «ДНР» — видео 15 августа, 10:11 Боевики заявили, что их обманывают и шантажируют (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

На фоне огромных потерь российских захватчиков в войне с Украиной подконтрольные Кремлю боевики террористической организации «ЛНР» устроили бунт.

Соответствующее видео с их обращением к своим главарям было обнародовано в соцсетях.

Поводом для недовольства оккупантов стало то, что российское руководство решило отправить их для усиления террористов «ДНР».

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«Отказываемся идти воевать на территорию «ДНР». Свой долг мы выполнили… Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию «ДНР», — возмутился один из организаторов бунта.

По его словам, главарь «ЛНР» Леонид Пасечинк еще в начале июля заявил о якобы захвате всей Луганской области, в связи с чем подконтрольные ему боевики и потребовали вернуть их домой.

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