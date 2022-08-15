«Нам угрожают»: боевики «ЛНР» взбунтовались против приказа воевать за «ДНР» — видео

15 августа, 10:11
Боевики заявили, что их обманывают и шантажируют (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

Боевики заявили, что их обманывают и шантажируют (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

На фоне огромных потерь российских захватчиков в войне с Украиной подконтрольные Кремлю боевики террористической организации «ЛНР» устроили бунт.

Соответствующее видео с их обращением к своим главарям было обнародовано в соцсетях.

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Поводом для недовольства оккупантов стало то, что российское руководство решило отправить их для усиления террористов «ДНР».

Видео дня

«Отказываемся идти воевать на территорию «ДНР». Свой долг мы выполнили… Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию «ДНР», — возмутился один из организаторов бунта.

https://www.youtube.com/embed/OqsSlhzXkic

По его словам, главарь «ЛНР» Леонид Пасечинк еще в начале июля заявил о якобы захвате всей Луганской области, в связи с чем подконтрольные ему боевики и потребовали вернуть их домой.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1559045274206707713
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР ЛНР Российская агрессия Бунт Война России против Украины

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