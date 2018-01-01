Боевики "ЛНР" передали тело украинского бойца, погибшего во время атаки ДРГ Сегодня, 16:51 109 Цей матеріал також доступний українською Солдат погиб во время нападения ДРГ оккупантов Фото: mil.gov.ua

В среду, 5 декабря, в Луганской области пророссийские боевики передали тело погибшего бойца Объединенных сил Сергея Проданюка.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, передаче тела погибшего воина предшествовали длительные переговоры с контролируемыми РФ вооруженными формированиями. Сама процедура проходила в присутствии представителей СММ ОБСЕ.

"Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что солдат 10 горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Проданюк без вести исчез 29 ноября во время боевого столкновения в районе Крымского Луганской области.

В штабе отметили, что боец ​​погиб, отражая нападение ДРГ противника. Во время боя он лично уничтожил одного боевика.