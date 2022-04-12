Очевидец обнародовал жуткие кадры принудительной «мобилизации в армию ЛНР» — видео

12 апреля, 10:37
Цей матеріал також доступний українською
Мужчина пытался сбежать, но его избили (Фото:Коллаж НВ)

Мужчина пытался сбежать, но его избили (Фото:Коллаж НВ)

Поддержи НВ

Подконтрольные Кремлю террористы «ЛНР» продолжают принудительную «мобилизацию» местного населения в свои ряды.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

При этом боевики ловят людей прямо на улице, о чем свидетельствует видео одного из очевидцев, которое было обнародовано в соцсетях.

Видео дня

На нем видно, как несколько вооруженных людей в военной форме хватают во дворе неизвестного, чтобы доставить его в так называемый «военкомат».

Читайте также:
«Могилизация», а не мобилизация. Казанский рассказал о пленных военных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

«Тебя там просто осмотрят и отпустят», — обещают оккупанты.

В свою очередь мужчина, не веря заверениям боевиков, сначала пробует уговорить их, а потом пытается сбежать, за что получает сильный удар по ребрам.

https://www.youtube.com/embed/I-OYF502EyA
Читайте также:
«Верните нас в Донбасс»: «мобилизованные» из ОРДЛО жалуются, что их «кидают в жо*у» — видео
https://twitter.com/babaikit/status/1513584735695552512
Слушайте подкаст на эту тему

Стоит отметить, что боевой дух у таких «солдат» чрезвычайно низкий, в связи с чем многие из них стремятся как можно быстрее сдаться ВСУ, о чем рассказал один из таких принудительно «мобилизованных».

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс ЛНР Российская агрессия Принудительная мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X