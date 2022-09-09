«Я щас Калаш выкину»: «мобики» отказались ехать на помощь россиянам в Купянск и устроили бунт — видео

9 сентября, 10:56
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Бунтовщики обвинили россиян в мародерстве (Фото:Коллаж НВ)

Бунтовщики обвинили россиян в мародерстве (Фото:Коллаж НВ)

Принудительно «мобилизованные» жители временно подконтрольных РФ территорий Украины устроили бунт, отказавшись выполнять приказы российских оккупантов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео.

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По его словам, так называемых «мобиков» хотели отправить на подкрепление российским войскам в Купянск Харьковской области, к освобождению которого готовятся ВСУ, ведущие контрнаступление на этом направлении.

Видео дня

На обнародованном видео они жалуются, что последнее время находились под постоянными обстрелами Сил обороны, в то время как войска РФ занимались мародерством.

«Если мы „добровольцы“, почему вы нас здесь заставляете? Если мы „добровольцы“. Я щас Калаш выкину, и все, я пошел домой. Я никому ничего не должен», — возмутился один из «мобиков».

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1567941718334373889

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

https://www.youtube.com/embed/S5fKaIUdKOE

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

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Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР ЛНР Российская агрессия Российские военные Бунт Контрнаступление Купянск Война России против Украины

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