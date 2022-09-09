«Я щас Калаш выкину»: «мобики» отказались ехать на помощь россиянам в Купянск и устроили бунт — видео 9 сентября, 10:56 Бунтовщики обвинили россиян в мародерстве (Фото:Коллаж НВ)

Принудительно «мобилизованные» жители временно подконтрольных РФ территорий Украины устроили бунт, отказавшись выполнять приказы российских оккупантов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, так называемых «мобиков» хотели отправить на подкрепление российским войскам в Купянск Харьковской области, к освобождению которого готовятся ВСУ, ведущие контрнаступление на этом направлении.

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На обнародованном видео они жалуются, что последнее время находились под постоянными обстрелами Сил обороны, в то время как войска РФ занимались мародерством.

«Если мы „добровольцы“, почему вы нас здесь заставляете? Если мы „добровольцы“. Я щас Калаш выкину, и все, я пошел домой. Я никому ничего не должен», — возмутился один из «мобиков».

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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