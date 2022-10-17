Часть Запорожской АЭС контролируют боевики Кадырова 17 октября, 06:52 Запорожская АЭС захвачена российскими войсками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Центр национального сопротивления сообщает, что Запорожскую АЭС частично контролируют боевики главы Чечни Рамзана Кадырова.



Отмечается, что представители СОБР Ахмат разместили свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах № 1 и № 2.

Российские оккупанты также постоянно усиливают охрану на территории ЗАЭС. В последнее время выросло количество постов.

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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

