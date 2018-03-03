Боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Зайцево - фото

В пятницу, 2 марта, незаконные вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево Донецкой области, в результате чего сгорела летняя кухня частного дома, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В начале этих суток с неподконтрольной украинскому правительству территории наемники российско-оккупационных войск обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево. Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянная крыша летней кухни частного дома", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

В результате вражеского обстрела полностью сгорела летняя кухня, однако спасатели отряда ГУ ГСЧС города Бахмут, которые прибыли на место пожара, успели потушить пламя до того момента, пока оно не перекинулось на жилое здание.

Ранее сообщалось, что в пятницу российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.