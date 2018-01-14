Боевики из гранатометов обстреляли опорный пункт в районе КПВВ Гнутово

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Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта
Фото: штаб

Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта

В Донецкой области боевики обстреляли опорный пункт украинских пограничников из зенитных установок и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера около 19:00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н. п. Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ Гнутово, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.

"Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали", - доложили в ГПСУ.

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