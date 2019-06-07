Боевики из артиллерии обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского: двое погибших Сегодня, 06:00 Цей матеріал також доступний українською flickr Минобороны Иллюстративное фото flickr Минобороны

В ночь на пятницу, 7 июня, боевики атаковали подразделения ООС в районе поселка Новолуганское Донецкой области, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«7 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Украинские военные открыли огонь в ответ, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации.



Потери врага уточняются.