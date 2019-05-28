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Боевики дважды применили запрещенное вооружение: один военный ранен

Вчера, 19:19
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Боевики дважды применили запрещенное вооружение: один военный ранен - фото

Минобороны

Во вторник, 28 мая, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время обстрела один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики били из запрещенных минометов калибра 120 мм по позициям близ города Марьинка и поселка Широкино.

«На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — заявили в штабе.

Напомним, что 27 мая террористы четыре раза открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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