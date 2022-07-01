Воевали на стороне ВСУ. Боевики «ДНР» угрожают казнить еще двух пленных граждан Британии 1 июля, 22:37 Британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брагим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:handout via REUTERS)

Двух пленных граждан Великобритании, которые воевали в составе ВСУ, угрожают казнить боевики террористической организации "ДНР". Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

Боевики предъявили обвинения двум подданным Великобритании — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, якобы взятым в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

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Террористы обвиняют британцев в «участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников».

Ранее боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

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