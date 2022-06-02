Боевики «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области — видео
Оккупанты жалуются, что не имеют практически никакого обеспечения (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)
Боевики прокремлевской террористической организации «ДНР» просят главу кремлевского режима Владимира Путина вывести их из Херсонской области.
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Для этого они записали открытое видеообращение, опубликовав его в соцсетях.
«Мы не можем добиться ответа на наши требования… Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения… С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — пожаловался организатор бунта.
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