Боевики «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области — видео

2 июня, 11:13
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Оккупанты жалуются, что не имеют практически никакого обеспечения (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Оккупанты жалуются, что не имеют практически никакого обеспечения (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Боевики прокремлевской террористической организации «ДНР» просят главу кремлевского режима Владимира Путина вывести их из Херсонской области.

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Для этого они записали открытое видеообращение, опубликовав его в соцсетях.

«Мы не можем добиться ответа на наши требования… Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения… С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — пожаловался организатор бунта.

Видео дня
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https://www.youtube.com/embed/RAT_PXblNsQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин ДНР Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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