Боевики «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области — видео 2 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты жалуются, что не имеют практически никакого обеспечения (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Боевики прокремлевской террористической организации «ДНР» просят главу кремлевского режима Владимира Путина вывести их из Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Для этого они записали открытое видеообращение, опубликовав его в соцсетях.

«Мы не можем добиться ответа на наши требования… Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения… С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — пожаловался организатор бунта.

Видео дня

The members of the 1st Company, 5th Battalion, 113n Regiment of "DNR" army asking from Putin to send them back in DNR and speaking about the logistics and health problems.

At the moment they are in the Kherson region.

Full video in my TG channel - https://t.co/AgsL8dxW5k

1932/ pic.twitter.com/3qTS5lhqfE — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) June 2, 2022

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.