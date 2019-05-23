Боевики «ДНР» не пустили школьников на ВНО по украинскому языку Вчера, 12:36 1235 Цей матеріал також доступний українською ГПС У боевиков были списки с метками ГПС

Боевики «ДНР» не пропустили школьников из оккупированных территорий, которые выезжали на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО по украинскому языку.

Об этом сообщил заместитель руководителя Донецкой областной ВГА Игорь Стокоз.

«Сегодня экзамен по украинскому языку должны сдавать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на Гнутово, сегодня на Еленовке боевики прекратили пропускать детей, которые должны были сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым, их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию», — рассказал он.

Стокоз добавил, что для детей, которых не пустили для сдачи тестирования, устроят дополнительную сессию.

Он также отметил, что на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 лица. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая тестом по математике.

23 мая прошло тестирование по украинскому языку и литературе.