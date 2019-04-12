Боевики девять раз обстреляли позиции подразделений ООС
В пятницу, 12 апреля, боевики девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, трижды - с применением запрещенного вооружения.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики семь раз обстреляли опорные пункты:
из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово;
трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи сел Пищевик и Лебединское;
из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Опытное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил:
из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое;
из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Зайцево.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщили в штабе.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Обьеданих сил террористы 20 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погиб один военнослужащий, восемь ранены.