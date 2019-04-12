Боевики девять раз обстреляли позиции подразделений ООС Сегодня, 18:20 471 Цей матеріал також доступний українською Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Ситуация в зоне ООС остается под контролем военнослужащих Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

В пятницу, 12 апреля, боевики девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, трижды - с применением запрещенного вооружения.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики семь раз обстреляли опорные пункты:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово;

трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;

дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи сел Пищевик и Лебединское;

из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Опытное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое;

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщили в штабе.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Обьеданих сил террористы 20 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погиб один военнослужащий, восемь ранены.

