ЧВК Вагнера сейчас больше не воюет в Украине — Пентагон 14 июля, 08:22 Пэт Райдер (Фото:defense.gov)

Террористы частной военной компании Вагнер больше не принимают существенного участия в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в четверг, 13 июля.

Об этом сообщает The Guardian.

«На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера участвовали в боевых действиях в Украине в каком-либо значительном объеме», — сказал Райдер.

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В то же время, говорит он, по оценкам США, «большинство» боевиков до сих пор находятся на оккупированных Россией территориях Украины.

После неудачного однодневного бунта Евгения Пригожина и боевиков Вагнера в Кремле объявили, что главарь вагнеровцев выедет в Беларусь. Российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины и они в основном продолжат операции в Африке.

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко, который вел переговоры с Пригожиным во время его бунта, подтверждал, что тот прилетел в Беларусь. Уже 6 июля он заявил, что Пригожин «находится в Санкт-Петербурге».

10 июля в Кремле подтвердили, что Путин и Пригожин встречались после мятежа и диктатор якобы предложил вагнеровцам «варианты трудоустройства».