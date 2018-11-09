09 ноября 2018, пятница

Боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - сводка

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В пятницу, 9 ноября, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Вильное, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского на Светлодарском направлении против Объединенных сил были применены минометы калибра 120 мм.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, что 8 ноября террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены.

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