13 ноября 2018, вторник

Боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил

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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

Во вторник, 13 ноября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям украинских военных вблизи Чермалыка, из гранатометов - по оборонным пунктам неподалеку Красногоровки.

В течение суток боевики дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, из минометов калибра 82 мм были дважды обстреляны опорные пункты Объединенных сил в районе Крымского.

Отмечается, что украинские силы для стабилизации ситуации открывали огонь в ответ, однако, были "готовы и к более активным мерам".

Напомним, что 12 ноября террористы девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, дважды - с применением запрещенного вооружения.

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