Боевики четыре раза нарушили режим тишины: один военный погиб, еще один ранен
В среду, 19 июня, российские гибридные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Оккупанты били из гранатометов различных систем по окрестностям Новотроицкого. В районе Лебединского применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Позиции Объединенных сил у Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия. Защитники Новозвановки попали под обстрел из автоматических гранатометов.
Напомним, что 19 июня на Донбассе погиб боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Александр Ляшок.