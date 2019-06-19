Боевики четыре раза нарушили режим тишины: один военный погиб, еще один ранен Вчера, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В среду, 19 июня, российские гибридные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты били из гранатометов различных систем по окрестностям Новотроицкого. В районе Лебединского применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции Объединенных сил у Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия. Защитники Новозвановки попали под обстрел из автоматических гранатометов.

Напомним, что 19 июня на Донбассе погиб боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Александр Ляшок.