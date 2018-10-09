Боевики били из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе, один боец ранен

Во вторник, 9 октября, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, из них семь - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, во время боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Луганское, Новолуганское, Зализное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Боевики применили артиллерию 122-го калибра в районе населенного пункта Водяное, минометы калибра 120 мм - против защитников Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра - по опорным пунктам вблизи Луганского и Новолуганского. Позиции Объединенных сил у Золотого также были обстреляны из противотанковых управляемых ракет.

Напомним, что 8 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 36 раз обстреляли позиции украинских военных, 12 раз применив запрещенное вооружение. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены.