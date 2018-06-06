Боевики активизировались на двух направлениях, возле Опытного били из запрещенного оружия

В среду, 6 июня, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе - один раз из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели провокационные обстрелы на Донецком и Мариупольском направлениях. Огонь велся в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутово, Павлополь и Широкино. По позициям у Опытного оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов.

В штабе ООС отметили, что ситуация вдоль линии соприкосновения остается контролируемой. Подразделения украинских сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

В течение суток потерь среди военных ООС нет. Потери противника уточняются.

Напомним, что 5 июня в районе проведения операции Объединенных сил террористы 31 раз обстреляли позиции украинских военных.