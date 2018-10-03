03 октября 2018, среда

Боевики активизировались на Мариупольском направлении - сводка ООС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В среду, 3 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, в течение текущих суток оккупанты сосредоточили огневую активность на Мариупольском направлении, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Боевики вели прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты у Водяного и Лебединского также были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Напомним, что 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 34 раза обстреляли позиции украинских военных, восемь раз применив запрещенное вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Двое были ранены.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове