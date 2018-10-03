Боевики активизировались на Мариупольском направлении - сводка ООС

В среду, 3 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, в течение текущих суток оккупанты сосредоточили огневую активность на Мариупольском направлении, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Боевики вели прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты у Водяного и Лебединского также были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Напомним, что 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 34 раза обстреляли позиции украинских военных, восемь раз применив запрещенное вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Двое были ранены.