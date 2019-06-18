Боевики 34 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе: пострадал военный Сегодня, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня, девять раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Широкино террористы дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — неподалеку Лебединского. В районе Талаковки были зафиксированы обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а возле Пищевика — из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного боевики трижды вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Павлополя — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новоселовки Второй оккупанты применили автоматические гранатометы, а возле Песков — минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Вблизи Авдеевки позиции сил ООС попали под огонь из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Марьинку террористы обстреляли из миномета калибра 82 мм, а Опытное — из крупнокалиберного пулемета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного боевики четыре раза обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраины Крымского попали под огонь из 82 мм миномета. В районе Попасной террористы вели огонь из 82 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета. Украинские позиции возле Луганского семь раз попадали под огонь из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Шумов боевики применили стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Окрестности Новоалександровки были обстреляны из 120 мм миномета, вооружения БМП и станковой противотанкового гранатомета. В районе Золотого-4 боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки один украинский военный получил боевое травмирования.

По данным разведки, за минувшие сутки, трое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток был зафиксирован один обстрел украинских позиции со стороны боевиков: вблизи Луганского оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Потерь среди украинских военных нет,