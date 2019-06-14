Боевики 29 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: двое военных пострадали 14 июня, 07:42 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Украины Иллюстративное фото Минобороны Украины

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил террористы 29 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики четыре раза обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Водяного, а возле Новоселовки Второй применили гранатометы различных систем. Неподалеку Широкино и Новотроицкого совершили пять обстрелов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новомихайловки позиции сил ООС попали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Лебединского боевики обстреливали украинских военных из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Березового — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки украинские позиции попали под огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Богдановки террористы обстреляли позиции сил ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Талаковки применили противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Боровского боевики ударили из 152 мм артиллерии. Вблизи Луганского позиции сил ООС были обстреляны из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе Золотого-4 террористы дважды вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Зайцево боевики дважды применили гранатометы различных систем. Возле Пивденного позиции сил ООС были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Луганского были зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Станицы Луганского боевики вели огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.

По данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант получил ранение, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

С начала текущих суток было зафиксировано два обстрела со стороны боевиков. В частности, возле Марьинки террористы вели огонь из минометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.