Боевики 28 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: есть раненый Сегодня, 07:36 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Украины Иллюстративное фото Минобороны Украины

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного боевики пять раз обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Украинские позиции возле Марьинки были обстреляны из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино террористы стреляли из автоматических гранатометов, а вблизи Новотроицкого применили гранатометы различных систем. Возле Старогнатовки боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Лебединского позиции сил ООС попали под огонь из стрелкового оружия, а окраины Талаковки были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Новолуганского террористы дважды применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новотошковского боевики вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной украинские позиции попали под обстрел из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Новгородского боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм и стрелкового оружия. Позиции сил ООС вблизи Зайцево четыре раза были обстреляны из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе Луганского террористы дважды стреляли из гранатометов различных систем, а возле Пивденного применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

По данным разведки, за прошлые сутки один оккупант был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. В частности, вблизи Водяного террористы вели огонь из стрелкового оружия. В районе Боровского ударили из 152 мм артиллерии, а окраины Луганского обстреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.