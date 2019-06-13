Джек Шафер
Искусство убеждения. Девять способов повлиять на людей
Стивен Пайфер
Тет-а-тет с Путиным. Нужно ли это Зеленскому?
Андрей Смирнов
Парубий подписал «капут» Зеленскому
Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Боевики 28 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: есть раненый

Сегодня, 07:36
Цей матеріал також доступний українською
Боевики 28 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: есть раненый - фото

Минобороны Украины

Иллюстративное фото

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного боевики пять раз обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Украинские позиции возле Марьинки были обстреляны из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино террористы стреляли из автоматических гранатометов, а вблизи Новотроицкого применили гранатометы различных систем. Возле Старогнатовки боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Лебединского позиции сил ООС попали под огонь из стрелкового оружия, а окраины Талаковки были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Новолуганского террористы дважды применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новотошковского боевики вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной украинские позиции попали под обстрел из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Новгородского боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм и стрелкового оружия. Позиции сил ООС вблизи Зайцево четыре раза были обстреляны из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе Луганского террористы дважды стреляли из гранатометов различных систем, а возле Пивденного применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

По данным разведки, за прошлые сутки один оккупант был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. В частности, вблизи Водяного террористы вели огонь из стрелкового оружия. В районе Боровского ударили из 152 мм артиллерии, а окраины Луганского обстреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 14:41

img
Не на пользу экспонатам. Что будет означать перенос Администрации президента в Украинский дом
Страны

Вчера, 10:04

img
Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги
События

Вчера, 23:09

img
Во Львове закрыли ресторан, в котором во время свадьбы отравились 55 человек

ТОП 3

События

Вчера, 08:10

img
Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи
30269
События

Вчера, 12:24

img
33 года после катастрофы. Ученые рассказали про уникальных диких животных Чернобыля
15972
События

Вчера, 12:12

img
Не просто Мария. История единственного ребенка Чернобыльской зоны отчуждения
5368

Новости Одессы

img
Суд освободил бывшего "родинца", который забил до смерти сослуживца из одесской мехбригады
img
В Одессе завершился масштабный чемпионат по шахматам среди юниоров (фото)
img
Официально: "Черноморец" покинул Премьер-лигу