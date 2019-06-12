Боевики 24 раза обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных Сегодня, 07:19 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня, семь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики пять раз обстреляли украинских военных вблизи Водяного. Неподалеку Лебединского позиции сил ООС трижды попадали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Песков террористы вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции возле Павлополя дважды были обстреляны из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки террористы применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово террористы стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а позиции сил ООС возле Марьинки дважды попадали под огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе Широкино боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты ударили из 122 мм артиллерии вблизи Попасной и Гладосово. Украинские позиции возле Крымского попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской боевики вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Золотого позиции сил ООС попали под обстрел из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новолуганского террористы применили вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Окраины Пивденного боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и семь ранены.

С начала текущих суток было зафиксировано четыре обстрелы со стороны боевиков. В частности, вблизи Водяного украинские позиции попали под огонь из стрелкового оружия. В районе Старогнатовки боевики применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Новгородского террористы вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов и стрелкового оружия, а окрестности Зайцево обстреляли из 120 мм минометов.