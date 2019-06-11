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Боевики 17 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Сегодня, 07:18
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Боевики 17 раз обстреляли украинских военных на Донбассе - фото

Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня, семь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного террористы шесть обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Опытного украинские позиции попали под огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а возле Песков — из 82 мм минометов. В районе Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Широкино применили стрелковое оружие. Окрестности Новотроицкого попали под огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Пищевика террористы стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Зайцево террористы обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска оккупанты применили 120 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В районе Пивденного боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки применили гранатометы. Окрестности Новгородского были обстреляны из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток было зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, в частности, в районе Водяного позиции сил ООС попали под огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков боевики применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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