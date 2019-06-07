Боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: двое погибших, 11 пострадавших — сводка Сегодня, 19:24 Цей матеріал також доступний українською ОТУ «Север» ОТУ «Север»

В пятницу, 7 июня, российские гибридные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применив запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В командовании операции Объединенных сил сообщили, что в результате обстрелов двое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения, семеро военнослужащих получили боевые травмы.

Оккупанты трижды обстреляли позиции украинских подразделений у Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новогригорьевки дважды применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Позиции в районе Марьинки, Гнутово и Водяного были обстреляны из стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь из артиллерии и минометов в районе населенного пункта Новолуганское. Защитники села Зайцево были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции вблизи Травневого — из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Еще 11 бойцов пострадали.