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Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе — сводка

Сегодня, 19:47
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Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе — сводка - фото

ВСУ

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В среду, 12 июня, российские гибридные войска 12 раз обстреляли позиции украинских военных, потерь нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики обстреляли опорные пункты в районе населенного пункта Водяное из стрелкового оружия. В районе Старогнатовки применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции Объединенных сил у Авдеевки были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета, у
Новотроицкого - из гранатометов различных систем.

Боевики обстреляли защитников Зайцево из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новгородской били из 120 и 82 мм минометов и стрелкового оружия.

Опорные пункты возле Луганского попали под гранатометный обстрел. Вблизи населенного пункта Новолуганское оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, у Новотроицкого - гранатометы различных систем.

Напомним, что 11 июня террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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