Боевика, разведывавшего позиции ВСУ на Запорожском направлении, приговорили к 15 годам заключения — СБУ
Боевик проведет за решеткой 15 лет (Фото:ssu.gov.ua)
Собранные безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации «ДНР», воевавшего против Украины, сообщила СБУ в субботу, 24 декабря.
В ведомстве рассказали, что в начале полномасштабного вторжения он вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ.
«В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что уже во время первого разыхода вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.
По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной России «народной милиции «ДНР».
Затем его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса РФ.
На основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.