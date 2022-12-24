Боевика, разведывавшего позиции ВСУ на Запорожском направлении, приговорили к 15 годам заключения — СБУ 24 декабря, 11:00 Боевик проведет за решеткой 15 лет (Фото:ssu.gov.ua)

Собранные безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации «ДНР», воевавшего против Украины, сообщила СБУ в субботу, 24 декабря.

В ведомстве рассказали, что в начале полномасштабного вторжения он вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

«В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что уже во время первого разыхода вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.



По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной России «народной милиции «ДНР».

Затем его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса РФ.

На основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.