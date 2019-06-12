Боевика оккупационных сил РФ приговорили к восьми годам тюрьмы Сегодня, 09:31 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленник присоединился к оккупантам в 2016 году СБУ

Новоайдарский районный суд Луганской области вынес приговор боевику прокремлевской террористической организации «ЛНР», входящей в состав гибридных войск РФ.

Как установили сотрудники Службы безопасности Украины, житель Стаханова присоединился к оккупантам в начале 2016 года.

«Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом „2-м армейском корпусе“ оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», — сообщили в СБУ.

Украинские военные задержали террориста на линии разграничения в марте 2019 года, после чего передали сотрудникам спецслужбы.

Согласно решению суда, он был признан виновным по ч. 1 ст. 258−3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы.