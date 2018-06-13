13 июня 2018, среда

Боевика "народной милиции "ЛНР" приговорили к шести годам тюрьмы

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Осужденный злоумышленник был разведчиком в группировке артиллеристов

Осужденный злоумышленник был разведчиком в группировке артиллеристов

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к шести годам лишения свободы боевика пророссийской террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в Генпрокуратуре, злоумышленник состоял в банде, называвшей себя "народная милиция".

"Участник незаконного вооруженного формирования выполнял преступные приказы руководителей оккупационной администрации РФ, направленные на изменение территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

В частности, боевик занимал "должность" разведчика-гранатометчика в артиллерийской группировке, которая с 2014 года по настоящее время, применяя тяжелое вооружение, совершает обстрелы позиций украинских военных и гражданских объектов на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке пересечения КПВВ "Майорск".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала разведчика "ДНР", причастного к обстрелам Марьинки и Красногоровки.

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