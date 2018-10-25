Боевика из банды Леший приговорили заочно к девяти годам тюрьмы

Лисичанский городской суд вынес приговор боевику пророссийской террористической организации "ЛНР", готовившему диверсии.
Как сообщили в СБУ, житель Приволье Луганской области присоединился к оккупационным силам РФ в мае 2014 года.
После освобождения города силами АТО злоумышленник сбежал в Луганск, где вступил в банду Леший.
Во время санкционированных обысков по месту жительства боевика в его родном городе оперативники изъяли многочисленные военные средства поражения, которые он планировал использовать для совершения диверсий.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорил заочно к девяти годам лишения свободы.
Сейчас осужденный объявлен в розыск. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания.
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