Боевика "ДНР" осудили в Славянске к 9,5 годам лишения свободы Сегодня, 09:35 172 Цей матеріал також доступний українською Операція об'єднаних сил / Facebook Задержанный боевик "ДНР" был задержан в марте 2018 года Операція об'єднаних сил / Facebook

Славянский городской суд Донецкой области осудил боевика “ДНР” и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Осужденный - уроженец Горловки был участником незаконного вооруженного формирования так называемой “ДНР”. Мужчина осужден за участие в террористической организации и ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

За эти правонарушения суд города Славянска вынес ему приговор в виде 9,5 лет лишения свободы.

Пресс-центр ООС сообщает, что в марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в так называемую “ДНР” и числился там на должности военного водителя-механика.



Боевик принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в районе поселка Зайцево, где был задержан в марте 2018 года.

