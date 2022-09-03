Охранял захваченные мосты в Запорожье. Боевик «ДНР» приговорен к 15 годам

3 сентября, 11:32
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СБУ задержала боевика «ДНР», охранявшего захваченные мосты в Запорожье (Фото:СБУ)

СБУ задержала боевика «ДНР», охранявшего захваченные мосты в Запорожье (Фото:СБУ)

Суд назначил 15 лет тюрьмы предателю, охранявшему для РФ захваченные мосты в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По материалам службы срок заключения получил боевик террористической организации «ДНР», который в составе оккупационных группировок РФ воевал против Украины на южном фронте.

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Осужден житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой «народной милиции ДНР». Находясь на «должности» гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины.

С началом полномасштабной агрессии России он воевал против Украины в составе 129-го стрелкового полка 70-й армии ВС РФ. В составе вражеских войск злоумышленник дежурил на блокпостах захватчиков во временно оккупированных поселках Заозерное и Новогригорьевка Херсонской области.

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Затем его назначили "охранять" захваченные мосты на Запорожье, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов на переднюю линию.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   ДНР Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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