С опытом в Сирии и на Донбассе. СБУ захватила в плен боевика ЧВК Вагнера — видео допроса 12 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Боевик рассказал о своих успешных «операциях» в Сирии и на Донбассе (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины схватила в плен боевика частной военной компании Вагнера.

В ходе допроса он хвастался своим боевым опытом и успешными «операциями» в Сирии и на Донбассе в 2014−15 годах.

«Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача — освободить их от фашистов», — говорит оккупант.

Вагнеровца схватили в ходе разведке в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

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