Боевика "2-го корпуса ЛНР" приговорили к четырем годам лишения свободы

Злоумышленник присоединился к оккупантам в 2014 году

Сватовский районный суд вынес приговор боевику пророссийской террористической организации "ЛНР".

Как установила контрразведка Службы безопасности Украины, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году 22-летний мужчина активно отстаивал идею отделения Луганской области от Украины и создание на ее территории псевдореспублики.

По данным следствия, с октября 2015 года по январь 2016-го он был участником так называемой "2-й отдельной бригады 2-го мотострелкового корпуса армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района.

После возникновения проблем с финансированием группировки террорист решил уехать в Россию на заработки, однако из-за конфликта с работодателем у него начались проблемы с российскими силовиками, и злоумышленник решил вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Во время пересечения границы в Харьковской области боевик был задержан оперативниками СБУ.

Согласно решению суда, он приговорен к четырем годам лишения свободы.