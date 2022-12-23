Обстреливал жилые дома. Боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк, проведет десять лет за решеткой — СБУ 23 декабря, 17:00 Боевик проведет десять лет за решеткой (Фото:ssu.gov.ua)

Боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк, проведет десять лет за решеткой, сообщила прессслужба СБУ в пятницу, 23 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации «ЛНР», воевавшего против Украины.

«В начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора», — говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что в составе вражеских войск он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области. Кроме этого, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк.

По информации ведомства, во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня Солнцепек.

Боевик попал в плен к украинским защитникам во время боев на Луганском направлении в июне этого года.

По материалам следователей СБУ суд назначил ему наказание в виде десяти лет тюрьмы.

По данным следствия, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ. Там его назначили «оператором-наводчиком» вражеской бронетехники, в том числе российских БМП.

Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:

ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (у частие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.