Обстреливал жилые дома. Боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк, проведет десять лет за решеткой — СБУ

23 декабря, 17:00
Поделиться:
Боевик проведет десять лет за решеткой (Фото:ssu.gov.ua)

Боевик проведет десять лет за решеткой (Фото:ssu.gov.ua)

Боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк, проведет десять лет за решеткой, сообщила прессслужба СБУ в пятницу, 23 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации «ЛНР», воевавшего против Украины.

«В начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Видео дня

В СБУ добавили, что в составе вражеских войск он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области. Кроме этого, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк.

По информации ведомства, во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня Солнцепек.

Боевик попал в плен к украинским защитникам во время боев на Луганском направлении в июне этого года.

По материалам следователей СБУ суд назначил ему наказание в виде десяти лет тюрьмы.

Читайте также:

Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар. (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook) «В конце февраля — начале марта». Как Россия готовится к новому великому наступлению на Украину — Гетьман

По данным следствия, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ. Там его назначили «оператором-наводчиком» вражеской бронетехники, в том числе российских БМП.

Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 260 частие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=B8XJ-L-eG44
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X