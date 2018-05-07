Боевик обыскал машину представителей миссии ОБСЕ во время патрулирования под Донецком

Вооруженный боевик "ДНР" остановил патруль миссии ОБСЕ на блокпосту в районе населенного пункта Кременец в 16 км от Донецка.

Как говорится в отчете миссии, он потребовал провести осмотр содержимого прицепа СММ. Патрулю позволили проехать дальше только после выполнения требования.

Отмечается также, что в районе Дебальцево патруль также остановили на блокпосту и не разрешали проехать дальше, объясняя отказ работами по разминированию. Через 1,5 часа представителям ОБСЕ все же разрешили двигаться дальше.

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Напомним, мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год, до 31 марта 2019 года.

Миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой - наблюдение за ситуацией в Украине и отчеты по ней, а также способствование диалогу между всеми сторонами конфликта.