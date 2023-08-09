Минировал позиции ВСУ. Боевик «ЛНР» получил 10 лет за решеткой 9 августа, 16:50 В конце мая 2023 года его задержали возле Северска Бахмутского района (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Сапера так называемой «ЛНР», который минировал позиции Сил обороны Украины в Луганской и Донецкой областях, приговорили к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным прокуратуры, житель поселка Врубовское Луганской области в ноябре 2019 году вступил в «2-й армейский корпус народной милиции ЛНР».

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В прокуратуре отметили, что мужчина стал «связистом» и держал военную экипировку и стрелковое огнестрельное оружие.

Осужденный во время несения «службы» охранял воинскую часть, обслуживал боевые машины и выполнял приказы для усиления обороны «ЛНР».



В сентябре 2021 года мужчина стал «сапером отдельной инженерно-саперной роты 2-го АК народной милиции ЛНР».

По информации прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину осужденный минировал позиции украинских военных на Луганщине и Донетчине.

Однако в конце мая 2023 года его задержали возле Северска Бахмутского района.

По публичному обвинению Луганской областной прокуратуры гражданин признан виновным в

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ( 2 ст. 110 УК Украины),

2 ст. 110 УК Украины), участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований ( ч. 2 ст. 260 УК Украины).