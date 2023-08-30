В Одессе задержали разведчика группировки Призрак: он воевал против ВСУ, а затем скрытно вернулся домой 30 августа, 11:30 Боевик воевал против Украины на стороне «ЛНР» (Фото:СБУ)

В Одессе контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика группировки боевиков «ЛНР» Призрак.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался местный житель. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу России.

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Чтобы избежать ответственности за свои преступления, он сбежал на оккупированную часть Луганской области и присоединился к боевикам «ЛНР».

Там его назначили командиром разведки группировки Призрак.

Фигурант под псевдонимом Санта воевал против украинской армии на Донбассе, в том числе в районе Бахмутской трассы.

Через некоторое время боевик решил покинуть своих предводителей, скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника у него обнаружены фотоматериалы с поличным в составе «ЛНР».

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Он находится под стражей. Боевику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.