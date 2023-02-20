Открыто поддерживал террористов. Боевик «ЛНР» Анофриев возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с госпредприятими — Bihus.info 20 февраля, 22:39 Андрей Анофриев (Фото:Скриншот видео Bihus.info)

Террорист из так называемой «ЛНР» Андрей Анофриев, которого должны были бы судить как боевика террористической «ЛНР», возглавляет собственное предприятие в Днепре и подписывает контракты с госпредприятиями, сообщает Bihus.info.

В расследовании журналистов говорится, что несмотря на подозрение и работу на оккупантов, Анофриев возглавляет предприятие Днепровагонремстрой и подписывает контракты с государственными предприятиями.

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Журналисты утверждают, что в сентябре 2022 года его завод подписал контракт с госпредприятием Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения, в декабре того же года — контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием Восточный горно-обогатительный комбинат.

Анофриева задержали в апреле 2021 года. Ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

После завершения расследования его дело передали в суд в Луганской области — Марковский районный суд.

Подготовительное заседание по этому делу назначили за два месяца до начала полномасштабного вторжения России.

После вторжения РФ Марковку оккупировали. Суд вместе с материалами следствия оказался в оккупации.

В областной прокуратуре Луганской области объяснили, что Марковский суд, который сейчас в оккупации, должен был бы передать материалы в Покровский суд, что в Днепропетровской области.

По данным следствия, Анофриев в 2014 году организовал и возглавил собственную террористическую группу, которая входила в состав так называемого Всевеликого войска Донского.

Его «группу» также считали причастной к похищению людей для получения выкупа и убийству сотрудника СБУ — майора Тимура Гетманского.

На подконтрольной правительству территории Анофриев возглавил одну из структур Укрзализныци, баллотировался в Харьковский облсовет, открыто публиковал в соцсетях фото с «ЛНР» и с другими террористами, ездил на оккупированную территорию.

В СМИ отмечают, что сейчас его предприятие работает, а сам Анофриев живет в Днепре.